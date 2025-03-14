Адриатическая лига. «Игокеа» – «Спартак Суботица»
В рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоится один матч.
Боснийская «Игокеа» встретится с сербским «Спартаком».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 20-2, Будучность Черногория – 19-3, Црвена Звезда Сербия – 17-5, Дубай ОАЭ – 17-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 14-8, Цедевита-Олимпия Словения – 13-9, Спартак Суботица Сербия – 12-10, ФМП Сербия – 11-11, Задар Хорватия – 11-11, Мега Сербия – 11-11, Борац Чачак Сербия – 8-14, Сплит Хорватия – 7-15, Студентски центар Черногория – 7-15, КРКА Словения – 4-18, Цибона Хорватия – 4-18, Морнар Бар Черногория – 1-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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