Реджи Миллер: «Лень никого не держит и не набирает очки»

Комментатор раскритиковал центрового в прямом эфире.

«Лень никого не держит, очки не набирает, подборы не собирает. Переходи на маленькую пятерку», – сказал Миллер.

«Лейкерс» уступили «Милуоки» – 106:126.

У команды отсутствовали Леброн Джеймс, Джексон Хэйс и Руи Хатимура.

Лень вышел в старте. За 19 минут на паркете он набрал 2 очка (1 из 3 с игры), 3 подбора и 1 передачу.