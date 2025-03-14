Реджи Миллер: «Лень никого не держит и не набирает очки»
Комментатор раскритиковал центрового в прямом эфире.
«Лень никого не держит, очки не набирает, подборы не собирает. Переходи на маленькую пятерку», – сказал Миллер.
«Лейкерс» уступили «Милуоки» – 106:126.
У команды отсутствовали Леброн Джеймс, Джексон Хэйс и Руи Хатимура.
Лень вышел в старте. За 19 минут на паркете он набрал 2 очка (1 из 3 с игры), 3 подбора и 1 передачу.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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