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Име Удока – о «Хьюстоне»: «Это самая глубокая команда, которая у меня была»

Главный тренер «Рокетс» рассказал о притязаниях своей команды.

«Мы знали, что можем сделать еще один шаг вперед. Думаю, в прошлом году мы заложили фундамент, чтобы бороться в каждом матче и изменить отношение команд, которые приходили играть против нас. Мы с этим справились довольно легко, обыграли много действительно сильных команд и вышли на уровень 50% побед. Но в этом году речь шла о том, что фундамент уже был заложен. И для нас, очевидно, цель – плей-офф.

Мы предъявляем к нашим игрокам высокие стандарты. И с моей первой пресс-конференции я говорил простую вещь: наша молодость не является оправданием. Поэтому я не поддерживаю идею, что из-за того, что ты молод, ты можешь повторять одни и те же ошибки. Я хочу, чтобы парни работали над ошибками и двигались дальше. И поэтому, мне кажется, что полтора года для меня – это достаточно времени, чтобы разобраться в некоторых нюансах, вырасти и научиться на ошибках.

Я бы не сказал, что удивлен тем, что кто-то из ребят прибавил. Думаю, в прошлом году, когда Альпи сделал большой шаг вперед в защите раньше других, это было здорово. И ты видел, как это сработало у Джабари и Джейлена – они поймали кураж ближе к концу сезона. Амен – тоже, когда начал получать время стабильно. Так что нет, я всегда смотрю на это так: если у тебя есть это, то это у тебя есть. Если ты лидер, то ты лидер. Если у тебя высокий IQ, каким бы молодым ты ни был, то это то, что у тебя есть. И поэтому полтора года – это достаточно времени, чтобы все сделать правильно.

Мы показали, что можем обыгрывать все сильные команды на постоянной основе. Мы показали, что можем это делать, понимая, что все будет еще сложнее, и наша концентрация и внимание к деталям должны будут значительно вырасти. Но я действительно смотрю на реальный игровой опыт, который мы получили в прошлом году. Это самая глубокая команда, которая у меня была. А я работал с некоторыми действительно хорошими командами», – сказал Удока.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Sports Illustrated
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