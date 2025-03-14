Джеймс Долан: «Мы хотели выменять Винса Картера, но врачи сказали, что у него вот-вот порвется ахилл»
Владелец «Никс» рассказал, что Винс Картер мог стать игроком «Нью-Йорка».
В 2004 году «Торонто» отправил форварда в «Нью-Джерси» в обмен на Алонзо Моурнинга, Аарона Уильямса, Эрика Уильямса и два пика первого раунда.
«Мы собирались совершить сделку, но медицинская команда сообщила нам, что у Картера ахиллово сухожилие повреждено на 90%. Они сказали, что оно не выдержит, и как только порвется, он уже никогда не будет прежним игроком. По этой причине мы не стали совершать обмен.
Ждал, когда же его ахиллово сухожилие порвется, но этого так и не произошло», – заявил Долан.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Roommates Show
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