Джеймс Долан: «Мы хотели выменять Винса Картера, но врачи сказали, что у него вот-вот порвется ахилл»

Владелец «Никс» рассказал, что Винс Картер мог стать игроком «Нью-Йорка».

В 2004 году «Торонто» отправил форварда в «Нью-Джерси» в обмен на Алонзо Моурнинга, Аарона Уильямса, Эрика Уильямса и два пика первого раунда.

«Мы собирались совершить сделку, но медицинская команда сообщила нам, что у Картера ахиллово сухожилие повреждено на 90%. Они сказали, что оно не выдержит, и как только порвется, он уже никогда не будет прежним игроком. По этой причине мы не стали совершать обмен.

Ждал, когда же его ахиллово сухожилие порвется, но этого так и не произошло», – заявил Долан.