Владе Дивац: «Джерри Уэст – гений. Он предвидел, что баскетбол станет глобальным»

Бывший игрок НБА отдал должное великому функционеру.

Джерри Уэст был главой баскетбольных операций в «Лейкерс», когда клуб из Лос-Анджелеса задрафтовал сербского центрового.

«В то время в НБА было не так много европейцев. Я был одним из первых, кого выбрали в первом раунде драфта. Для меня Джерри Уэст – гений. Он провидец. Он увидел, куда движется баскетбол, и сейчас 30% лиги – это международные игроки», – отметил Владе Дивац.