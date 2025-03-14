Джордж Линч: «Джордан сказал: «Не будешь играть, пока не снимешь мои кроссовки»

Бывший игрок НБА рассказал о суровом нраве величайшего в истории.

На тренировке в университете Северной Каролины Майкл Джордан заставил игрока студенческой команды снять Air Jordans, так как он был недостаточно хорош для них.

«Тогда как раз вышли «Джорданы». Не знаю, это были первые или вторые – те красно-черно-белые. И мой сосед по комнате Кенни Харрис купил себе пару. Мы собирались играть двусторонку в зале университета, и он выходит на поляну в этих «Джорданах». Он был воодушевлен – потому что, знаете, у него же были «Джорданы». Ни у кого больше таких не было.

Тут Майк говорит ему: «А ну-ка сними их. Ты не будешь играть, пока не снимешь мои кроссовки». А все потому, что он не получал достаточно игрового времени», – рассказал Линч.

За университет Кенни Харрис сыграл в 59 матчах, но в среднем проводил на площадке всего 3,3 минуты и набирал 1,6 очка за матч.