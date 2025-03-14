0

Джордж Линч: «Джордан сказал: «Не будешь играть, пока не снимешь мои кроссовки»

Бывший игрок НБА рассказал о суровом нраве величайшего в истории.

На тренировке в университете Северной Каролины Майкл Джордан заставил игрока студенческой команды снять Air Jordans, так как он был недостаточно хорош для них.

«Тогда как раз вышли «Джорданы». Не знаю, это были первые или вторые – те красно-черно-белые. И мой сосед по комнате Кенни Харрис купил себе пару. Мы собирались играть двусторонку в зале университета, и он выходит на поляну в этих «Джорданах». Он был воодушевлен – потому что, знаете, у него же были «Джорданы». Ни у кого больше таких не было. 

Тут Майк говорит ему: «А ну-ка сними их. Ты не будешь играть, пока не снимешь мои кроссовки». А все потому, что он не получал достаточно игрового времени», – рассказал Линч.

За университет Кенни Харрис сыграл в 59 матчах, но в среднем проводил на площадке всего 3,3 минуты и набирал 1,6 очка за матч.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Run Your Race
logoМайкл Джордан
logoНБА
Джордж Линч
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Патрик Беверли: «Гилджес-Александер не получит столько свистков в плей-офф»
17 минут назад
Ник Райт: «Если бы Майкл или Кобе напали на Смита, как сделал Леброн, это вошло бы в их документалки»
237 минут назад
Желько Обрадович: «Йокич живет баскетболом, хоть и не любит журналистов»
1сегодня, 06:32
НБА. 45 очков Дончича не хватило «Лейкерс» против «Милуоки», «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» и другие матчи
148сегодня, 06:30
Лука Дончич реализовал сложнейший трехочковый с отклонением с одной ноги в матче с «Милуоки»
4сегодня, 05:50Видео
Маркус Томпсон: «Потомки будут относиться к Йокичу с тем же недоверием, что мы относимся к Чемберлену и Абдул-Джаббару»
2сегодня, 05:40
45 очков Луки Дончича не хватило для победы «Лейкерс» во встрече с «Милуоки»
14сегодня, 04:57Видео
Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 4000 трехочковых за карьеру
45сегодня, 04:40Видео
Де’Аарон Фокс пропустит остаток сезона из-за операции на мизинце
7сегодня, 04:30
Нандо Де Коло – самый возрастной игрок в истории Евролиги, сделавший дабл-дабл
вчера, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
Стив Керр: «Карри забьет еще тысячу трехочковых»
13 минут назад
Стивен Эй Смит: «Зайон не может считать суперзвездой. Он слишком редко доступен»
26 минут назад
Дрэймонд Грин: «Мы набрали ход, но это не значит, что нам не нужен Куминга»
232 минуты назад
Владе Дивац: «Джерри Уэст – гений. Он предвидел, что баскетбол станет глобальным»
48 минут назад
Чендлер Парсонс: «Почему Купер Флэгг особенный? Мы не сравниваем его с белыми»
55 минут назад
Стефен Карри о 4000-м трехочковом: «Почувствовал особую энергию»
257 минут назад
Форвард «Далласа» Оливье-Максанс Проспер выбыл до конца сезона
2сегодня, 06:33
Неточный трехочковый Тима Хардуэя-младшего при «-3» за 8,5 секунды до конца не оставил «Детройту» шансов на победу в концовке встречи с «Вашингтоном»
сегодня, 06:14Видео
31 очко Коби Уайта помогло «Чикаго» обыграть «Бруклин»
сегодня, 05:33Видео
Дабл-дабл Паоло Банкеро (34+11) обеспечил «Орландо» победу в матче с «Новым Орлеаном»
сегодня, 05:15Видео