«Индиана» подписала Тони Брэдли еще на 10 дней

Тони Брэдли остался в «Индиане» еще на 10 дней.

«Пэйсерс» заключили с центровым (27 лет, 208 см) второй 10-дневный контракт.

Брэдли принял участие в четырех матчах за «Пэйсерс», набирая в среднем 1,5 очка и 1,0 подбора за 2,4 минуты.