«Индиана» подписала Тони Брэдли еще на 10 дней
Тони Брэдли остался в «Индиане» еще на 10 дней.
«Пэйсерс» заключили с центровым (27 лет, 208 см) второй 10-дневный контракт.
Брэдли принял участие в четырех матчах за «Пэйсерс», набирая в среднем 1,5 очка и 1,0 подбора за 2,4 минуты.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Индианы»
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