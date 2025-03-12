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Док Риверс: «Виноваты мы, тренерский штаб. Защита растерялась еще до начала решающего розыгрыша»

Док Риверс объяснил поражение от «Индианы».

Тайриз Халибертон попал решающий трехочковый в заключительном владении «Пэйсерс».

«Мы уже видели этот розыгрыш. Работали над ним. Мы просто потеряли игрока.

Мы виноваты, тренерский штаб. Уже сказал, что нам нужно лучше готовить наших баскетболистов. Они сразу потеряли своих оппонентов. Вы могли видеть, как мы орали из-за боковой.

Защита растерялась еще до начала решающего розыгрыша. Мы не могли использовать тайм-аут, потому что если бы они успешно завершили атаку, у нас не было бы возможности организовать свою.

Мы не должны были размениваться в обороне, но сделали именно это. Халибертон остался открытым, это был недостаток коммуникации, в котором виноваты тренеры, а не игроки. Этот розыгрыш не должен был произойти, нам нужно будет разобраться с этим», – заключил главный тренер «Бакс».

По результатам матча команды сравнялись по балансу побед и поражений (36-28).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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