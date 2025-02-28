Малакай Флинн подпишет 10-дневный контракт с «Шарлотт»

«Хорнетс» просмотрят Малакая Флинна.

26-летний защитник (185 см) подпишет с клубом 10-дневное соглашение. Флинн был отчислен из «Сан-Антонио » перед началом сезона и выступает в G-лиге, в его активе 21,8 очка, 4,7 подбора, 4,4 передачи и 1,5 перехвата в среднем.

Флинн получил известность в прошлом сезоне, когда набрал 50 очков за «Детройт» со скамейки запасных.