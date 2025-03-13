Джейлен Браун о поражении от «Тандер»: «Более жесткая команда задает правила игры»

«Бостон» уступил «Оклахоме» на своей арене, сбившись на трехочковые броски.

«Селтикс» удачно атаковали с близкой дистанции, реализовав 21 из 31 двухочковых бросков, но провалились в дальных бросках, реализовав меньше трети (20 из 63). 63 дальние попытки повторили 3-й результат по их количеству в истории НБА . 47 дальних бросков с получения стали 2-м результатом в истории «Бостона».

«Броски были хорошими. Это суть их защиты. Они в первую очередь обороняют «краску». И выходят встречать, очень неплохо разбирались, когда нужно сдваиваться. Но в целом мы создали хорошие возможности для бросков на протяжении игры», – рассудил главный тренер Джо Маззулла .

«Мы придерживались своего плана, не нервничали, не пытались излишне под них подстраиваться, именно тогда начинаются проблемы в играх с «Селтикс». Наша зрелость, дициплина и план на игру выдержали дистанцию в 48 минут, которая закончилась успехом», – рассказал главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт .

«Более жесткая команда задает правила игры. Они больше шли на физический контакт, я должен был этому соответствовать. Мог бы больше использовать свой атлетизм. Не смог добиться ни одного штрафного броска, это необычно для меня», – заключил защитник «Бостона » Джейлен Браун .