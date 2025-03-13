Шэй Гилджес-Александер о победе над «Бостоном»: «Это было очень важно. Мы прошли уже два серьезных теста»

Шэй Гилджес-Александер описал встречи с «Селтикс».

«Тандер» выиграли сезонную серию у действующего чемпиона НБА – 2-0. Второй матч закончился со счетом 118:112.

«Это было очень важно. «Селтикс» добились главного, так что матчи против них всегда будут особенными. Более оживленными. Они получили то, что хотим получить мы, так что для нас нет теста лучше.

Мы играем ради поздних июньских матчей, они выиграли эти матчи. Так что наши встречи очень интересные, всегда сложные и показательные для нас. Пока что мы прошли оба теста.

Чет Холмгрен был очень хорош сегодня (23+15). Сыграл впечатляюще. Он станет еще лучше, будет комфортнее ощущать себя на площадке, но и так был особенным. Показал свой баскетбол, спокойно приноровился к ходу матча и вышел на свой уровень до травмы.

Нам всем нужно играть чуть лучше. Мелочи решат судьбу встреч с претендентами на титул. Мы с этим справимся», – заключил лидер «Оклахомы».