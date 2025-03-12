Эндрю Богут стал ассистентом главного тренера «Сиднея»

Эндрю Богут вошел в тренерский штаб австралийской команды.

Бывший центровой НБА присоединился к тренерскому штабу Брайана Гурджана в «Сиднее».

Богут провел 14 сезонов в НБА, став первым пиком на драфте 2005 года, и выиграл чемпионат в составе «Голден Стэйт» в 2015 году. Он играл за сборную Австралии на трех Олимпиадах.

Гурджан выиграл шесть титулов чемпиона NBL в качестве тренера и работал в сборной Австралии с Богутом в составе.