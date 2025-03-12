Эндрю Богут стал ассистентом главного тренера «Сиднея»
Эндрю Богут вошел в тренерский штаб австралийской команды.
Бывший центровой НБА присоединился к тренерскому штабу Брайана Гурджана в «Сиднее».
Богут провел 14 сезонов в НБА, став первым пиком на драфте 2005 года, и выиграл чемпионат в составе «Голден Стэйт» в 2015 году. Он играл за сборную Австралии на трех Олимпиадах.
Гурджан выиграл шесть титулов чемпиона NBL в качестве тренера и работал в сборной Австралии с Богутом в составе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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