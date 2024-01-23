Марчин Гортат: «Уорриорз» солгали мне»

Теги Голден Стэйт Эндрю Богут Торонто НБА Марчин Гортат Баскетбол

Марчин Гортат сожалеет о том, что не перешел в «Торонто» в 2019 году.

«Жаль, что я не перешел в «Рэпторс» после того, как «Клипперс» отчислили меня. Они звонили мне шесть раз, но я не поехал. Сегодня я мог бы быть чемпионом НБА

Вместо этого я решил пойти в «Голден Стэйт», но они солгали мне. Они сказали: «Нет, нет, нет, нам не нужен большой. Мы возьмем этого маленького парня. Нам нужен еще один защитник». А две или три недели спустя они подписали Эндрю Богута из австралийской лиги. Это было обидно», – рассказал польский центровой.

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3 комментария
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Да, парень, лучше бы они тебе сказали правду: "Нам нужен большой, но вот лично ты нам не подходишь, мы возьмем первого номера драфта".
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"Я решил к ним пойти", не интересуясь, нужен ли я им. "А потом они взяли большого - правда, потом, и не такого, как я, но ведь БОЛЬШОГО!" Детский сад.
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