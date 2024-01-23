Марчин Гортат: «Уорриорз» солгали мне»

Марчин Гортат сожалеет о том, что не перешел в «Торонто» в 2019 году.

«Жаль, что я не перешел в «Рэпторс» после того, как «Клипперс» отчислили меня. Они звонили мне шесть раз, но я не поехал. Сегодня я мог бы быть чемпионом .

Вместо этого я решил пойти в « », но они солгали мне. Они сказали: «Нет, нет, нет, нам не нужен большой. Мы возьмем этого маленького парня. Нам нужен еще один защитник». А две или три недели спустя они подписали из австралийской лиги. Это было обидно», – рассказал польский центровой.