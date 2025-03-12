Яннис Адетокумбо о фоле на Халибертоне: «Нужно было сделать шаг назад, играли бы овертайм»

Яннис Адетокумбо рассказал о своей ошибке.

Тайриз Халибертон набрал 3+1 в заключительной атаке «Пэйсерс» и принес своей команде победу над «Бакс» (115:114). Фол был выдан Яннису Адетокумбо за помеху в приземлении.

«С нашей стороны была ошибка в распределении опеки. Он смог добраться до угла и реализовать невероятный бросок.

Нужно было либо отступить и позволить ему бросить, либо максимально осложнить ему ситуацию. Сейчас мне кажется, что нужно было сделать шаг назад, играли бы в овертайме.

С точки зрения обороны ничего большего нельзя было сделать. Это было удивительное попадание, надо отдать ему должное», – заключил форвард «Милуоки ».