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Яннис Адетокумбо о фоле на Халибертоне: «Нужно было сделать шаг назад, играли бы овертайм»

Яннис Адетокумбо рассказал о своей ошибке.

Тайриз Халибертон набрал 3+1 в заключительной атаке «Пэйсерс» и принес своей команде победу над «Бакс» (115:114). Фол был выдан Яннису Адетокумбо за помеху в приземлении.

«С нашей стороны была ошибка в распределении опеки. Он смог добраться до угла и реализовать невероятный бросок.

Нужно было либо отступить и позволить ему бросить, либо максимально осложнить ему ситуацию. Сейчас мне кажется, что нужно было сделать шаг назад, играли бы в овертайме.

С точки зрения обороны ничего большего нельзя было сделать. Это было удивительное попадание, надо отдать ему должное», – заключил форвард «Милуоки».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoМилуоки
logoЯннис Адетокумбо
logoТайриз Халибертон
logoНБА
logoИндиана
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