«Кливленд» повторил рекордную победную серию из 15 матчей подряд
«Кавальерс» продолжают побеждать.
Команда справилась с «Бруклином» у себя дома со счетом 109:104. Это 15-я победа «Кливленда» подряд, которая повторила рекорд, установленный коллективом в этом сезоне.
«Кливленд» ранее первым в этом чемпионате добился 50 побед и обеспечил себе место в плей-офф.
На данный момент команда продолжает лидировать в турнирной таблице лиги (55-10). Этот результат совпадает с 5-м лучшим в истории.
«Чего мы там сделали сегодня? А, мы выиграли Центральный дивизион. Тоже неплохо. Сегодня было весело. Мы продолжаем радоваться маленьким достижениям», – признался центровой Джарретт Аллен (23 очка + 13 подборов + 3 блок-шота).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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