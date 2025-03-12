«Кливленд» повторил рекордную победную серию из 15 матчей подряд

«Кавальерс» продолжают побеждать.

Команда справилась с «Бруклином » у себя дома со счетом 109:104. Это 15-я победа «Кливленда » подряд, которая повторила рекорд, установленный коллективом в этом сезоне.

«Кливленд» ранее первым в этом чемпионате добился 50 побед и обеспечил себе место в плей-офф.

На данный момент команда продолжает лидировать в турнирной таблице лиги (55-10). Этот результат совпадает с 5-м лучшим в истории.

«Чего мы там сделали сегодня? А, мы выиграли Центральный дивизион. Тоже неплохо. Сегодня было весело. Мы продолжаем радоваться маленьким достижениям», – признался центровой Джарретт Аллен (23 очка + 13 подборов + 3 блок-шота).