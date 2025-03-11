«Клипперс» – на последнем месте в НБА по посещаемости домашних матчей

«Клипперс» с трудом заполняют места на своей новой арене стоимостью 2 млрд.

В настоящее время «Клипперс » занимают последнее место в лиге по посещаемости домашних матчей в этом сезоне. Средняя посещаемость «Интуит Доума», который вмещает 17 927 зрителей, составляет 16 209 человек.

Пять команд с самой низкой посещаемостью домашних матчей по состоянию на 9 марта:

30. «Клипперс»: 16 209

29. «Вашингтон »: 16 211

28. «Атланта »: 16 402

27. «Мемфис »: 16 496

26. «Сакраменто »: 16 600