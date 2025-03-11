«Клипперс» – на последнем месте в НБА по посещаемости домашних матчей
«Клипперс» с трудом заполняют места на своей новой арене стоимостью 2 млрд.
В настоящее время «Клипперс» занимают последнее место в лиге по посещаемости домашних матчей в этом сезоне. Средняя посещаемость «Интуит Доума», который вмещает 17 927 зрителей, составляет 16 209 человек.
Пять команд с самой низкой посещаемостью домашних матчей по состоянию на 9 марта:
30. «Клипперс»: 16 209
29. «Вашингтон»: 16 211
28. «Атланта»: 16 402
27. «Мемфис»: 16 496
26. «Сакраменто»: 16 600
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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