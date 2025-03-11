Джей Джей Редик: «Наш сезон перевернулся с приходом Финни-Смита»

Главный тренер «Лейкерс» оценил вклад форварда в успехи команды.

«Он привнес новый уровень жесткости и желания играть в защите. Ребята хорошо восприняли его и как игрока, и как человека. Он отлично нам подходит. Наш сезон начал складываться по-другому, когда Финни-Смит присоединился к команде», – сказал Редик .

До прихода форварда «Лейкерс » занимали 21-е место в защитном рейтинге, после – 4-е.

В текущем сезоне Дориан Финни-Смит провел за «озерников» 27 игр, набирая в среднем 6,7 очка, 3,6 подбора и 1,6 передачи за 27 минут на площадке.