Джейлен Уильямс не доиграл матч с «Денвером»

У форварда растяжение правого бедра.

Уильямс получил повреждение во второй четверти, когда на него, совершая фол, упал Пейтон Уотсон. Он ненадолго остался в игре, но затем отправился в раздевалку и не вышел на вторую половину.

Уильямс набрал 12 очков (5 из 10 с игры) за 14 минут на площадке.

«Тандер» уступили «Наггетс» – 127:140.

После игры главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт не уточнил состояние игрока. Уильямс пройдет дополнительное обследование во вторник.

Средние показатели Джейлена Уильямса в этом году – 21,4 очка, 5,5 подбора и 5,3 передачи за игру.