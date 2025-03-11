Джейлен Уильямс не доиграл матч с «Денвером»
У форварда растяжение правого бедра.
Уильямс получил повреждение во второй четверти, когда на него, совершая фол, упал Пейтон Уотсон. Он ненадолго остался в игре, но затем отправился в раздевалку и не вышел на вторую половину.
Уильямс набрал 12 очков (5 из 10 с игры) за 14 минут на площадке.
«Тандер» уступили «Наггетс» – 127:140.
После игры главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт не уточнил состояние игрока. Уильямс пройдет дополнительное обследование во вторник.
Средние показатели Джейлена Уильямса в этом году – 21,4 очка, 5,5 подбора и 5,3 передачи за игру.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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