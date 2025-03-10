Джулиус Рэндл: «Не беспокоюсь о наборе очков. И так знаю, что могу это делать»

Джулиус Рэндл прокомментировал задачи своего сезона.

Форвард проводит первый регулярный чемпионат в «Миннесоте» после обмена из «Никс».

«Здесь все очень по-другому. Но нацелено на победу. Хочу демонстрировать именно то, что будет помогать нам побеждать. Делать это в каждом матче и наращивать количество побед.

Не беспокоюсь о наборе очков. Я и так знаю, что могу это делать, у меня было несколько лет с элитной результативностью. Думаю о другом.

Нам нужны энергия, взаимодействие, чувство локтя. Сейчас мы в лучшей форме за весь год, хочу, чтобы это продолжалось, и намерен помочь всеми возможными средствами», – заключил Рэндл .

«Миннесота » выиграла 5 матчей подряд и находится на границе зоны плей-офф с результатом 37-29.