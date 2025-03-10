Арестован бывший игрок миланской «Олимпии» Самардо Самуэльс
Самуэльс предстанет перед судом.
Полицию вызвала семья, напуганная присутствием Самуэльса во дворе. Он распивал алкоголь и громко слушал музыку в компании собаки породы кане-корсо без намордника.
Проверка показала, что на Самуэльса уже заведено дело за преследование и нарушение запретительного судебного приказа в отношении отца семейства. Также всплыли прошлые конфликты с жителями и предполагаемое нападение на курьера.
За период с 23 февраля по 6 марта из-за Самардо Самуэльса местные жители вызывали полицию 5 раз.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
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