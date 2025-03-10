Амен Томпсон пропустит от 10 до 14 дней

Тосмпсон травмировал левый голеностоп в игре с «Новым Орлеаном».

Игрок покинул арену в защитном ботинке и на костылях.

МРТ-обследование показало отсутсвие структурных повреждений, но Томпсон пройдет реабилитацию и лечение для снятия отека.

Форвард проводит свой второй сезон в НБА , набирая в среднем 14 очков, 8,3 подбора, 3,7 передачи, 1,3 перехвата и 1,3 блок-шот.