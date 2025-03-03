«Он тренер, а я новичок, нечего сказать». Келел Уэйр получил мало игрового времени во 2-й половине матча с «Никс»

Келел Уэйр провел 2-ю половину игры с «Нью-Йорком» на скамейке.

20-летний центровой «Майами » отыграл 29 минут во встрече с овертаймом, которая закончилась проигрышем «Хит» (112:116). Большая часть его выступления пришлась на 1-ю половину, которую его команда выиграла со счетом 62:45.

В активе Уэйра 12 очков (6 из 7 с игры), 8 подборов и 6 блок-шотов.

«Он не просто так главный тренер, а я только новичок, мне нечего сказать. Мне остается только принять его решение», – прокомментировал центровой действия Эрика Споэльстры .

«С ним все было в порядке. Мы просто пытались сбалансировать присутствие на периметре. У нас был отрыв, я не хотел, чтобы «трешки» его сократили. Мое решение не относилось к его действиям», – рассказал Споэльстра.