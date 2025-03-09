«Лондонские львы» планируют построить арену на 10 000 зрителей

Владельцы «Лайонс» объявили о строительстве нового стадиона.

Арена будет предназначена исключительно для баскетбола и рассчитана на 10 000 зрителей. Проект одобрил мэр столицы сэр Садик Хан.

«Лайонс» едва избежали банкротства в прошлом сезоне. В настоящее время клуб выступает на арене, вмещающей 6000 зрителей, которая была построена перед Олимпийскими играми 2012 года.

Клуб принадлежит литовскому бизнесмену Томасу Окманасу. Его компания Tesonet также владеет каунасским «Жальгирисом».

«Лайонс » планирует вернуться в Еврокубок . Кроме того, клуб может войти в новую европейскую лигу под эгидой НБА.