«Лондонские львы» планируют построить арену на 10 000 зрителей
Владельцы «Лайонс» объявили о строительстве нового стадиона.
Арена будет предназначена исключительно для баскетбола и рассчитана на 10 000 зрителей. Проект одобрил мэр столицы сэр Садик Хан.
«Лайонс» едва избежали банкротства в прошлом сезоне. В настоящее время клуб выступает на арене, вмещающей 6000 зрителей, которая была построена перед Олимпийскими играми 2012 года.
Клуб принадлежит литовскому бизнесмену Томасу Окманасу. Его компания Tesonet также владеет каунасским «Жальгирисом».
«Лайонс» планирует вернуться в Еврокубок. Кроме того, клуб может войти в новую европейскую лигу под эгидой НБА.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Financial Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости