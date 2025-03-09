Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Фенербахче», «Мерсин» примет «Бешикташ» и другие матчи

Сегодня, 9 марта, в рамках чемпионата Турции состоятся три матча.

«Петким Спор» на своей площадке сыграет с «Фенербахче», «Мерсин» встретится с «Бешикташем». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 18-1, Анадолу Эфес – 14-5, Бешикташ – 14-5, Тофаш – 14-6, Галатасарай – 12-8, Мерсин – 11-8, Бахчешехир – 11-9, Каршияка – 8-12, Тюрк Телеком – 8-12, Бурсаспор – 9-11, Бююкчекмедже – 8-11, Петким Спор – 8-11, Дарушафака – 7-13, Маниса – 6-13, Меркезефенди – 4-15, Яловаспор – 4-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.