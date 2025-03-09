Рид Шеппард выбыл на месяц
Новичок «Рокетс» сломал большой палец правой руки.
Как рассказал тренер «Хьюстона» Име Удока, игрок повредил верхнюю часть пальца и должен пропустить по меньшей мере четыре недели.
Шеппард получил травму в матче с «Новым Орлеаном», когда нарушил правила на форварде Зайоне Уильямсоне.
Средние показатели Шеппарда в этом году – 3,9 очка, 1,4 подбора и 1,2 передачи.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
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