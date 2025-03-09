Рид Шеппард выбыл на месяц

Новичок «Рокетс» сломал большой палец правой руки.

Как рассказал тренер «Хьюстона » Име Удока, игрок повредил верхнюю часть пальца и должен пропустить по меньшей мере четыре недели.

Шеппард получил травму в матче с «Новым Орлеаном», когда нарушил правила на форварде Зайоне Уильямсоне.

Средние показатели Шеппарда в этом году – 3,9 очка, 1,4 подбора и 1,2 передачи.