Амен Томпсон получил травму в матче с «Новым Орлеаном»

Форвард «Рокетс» не доиграл встречу с «Пеликанс» (146:117).

Амен Томпсон покинул паркет в конце четвертой четверти после того, как неудачно приземлился на ногу центровому Карло Матковичу и повредил левый голеностоп. Ему не хватило одного подбора до пятого трипл-дабла в карьере: на счету Томпсона 15 очков, 11 передач и 9 подборов за 33 минуты.

Томпсон был единственным игроком стартовых пятерок, который оставался в игре к этому моменту. «Хьюстон» одержал разгромную победу, и к середине четвертой четверти результат уже не вызывал сомнений.

«У меня нет никакой информации. Я видел повтор – он подвернул лодыжку, когда совершал бросок», – сказал Име Удока после встречи.