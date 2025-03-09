2

Амен Томпсон получил травму в матче с «Новым Орлеаном»

Форвард «Рокетс» не доиграл встречу с «Пеликанс» (146:117).

Амен Томпсон покинул паркет в конце четвертой четверти после того, как неудачно приземлился на ногу центровому Карло Матковичу и повредил левый голеностоп. Ему не хватило одного подбора до пятого трипл-дабла в карьере: на счету Томпсона 15 очков, 11 передач и 9 подборов за 33 минуты.

Томпсон был единственным игроком стартовых пятерок, который оставался в игре к этому моменту. «Хьюстон» одержал разгромную победу, и к середине четвертой четверти результат уже не вызывал сомнений.

«У меня нет никакой информации. Я видел повтор – он подвернул лодыжку, когда совершал бросок», – сказал Име Удока после встречи.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный сайт НБА
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoХьюстон
logoАмен Томпсон
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Колин Каухерд: «Тейтум ближе к Клэю Томпсону, чем к Стефу Карри»
129 минут назад
Трэй Янг набрал 36 очков и 8 передач в матче с «Индианой»
сегодня, 07:14Видео
Карри преодолел отметку в 25 000 набранных очков
8сегодня, 06:56Видео
Лука Дончич на 60% чаще делает подборы в атаке после выхода обновлений в Overwatch 2
1сегодня, 06:45Игры
32 очка Карри и 26 очков Батлера помогли «Голден Стэйт» одолеть «Детройт»
9сегодня, 06:00Видео
«Шарлотт» вырвал победу у «Нетс» в напряженной концовке
1сегодня, 05:53Видео
NCAA. Бригам Янг обыграл Юту. У Егора Демина 10 очков, 7 подборов и 6 передач
6сегодня, 05:40Видео
Леброн Джеймс – о травме: «Особого беспокойства нет»
13сегодня, 05:20
71 очко Тейтума и Брауна позволило «Бостону» обыграть «Лейкерс»
3сегодня, 05:20Видео
Судьи отменили точное попадание под сирену Джамала Шэда в концовке игры с «Вашингтоном»
2сегодня, 04:52Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Колин Каухерд: «Никс» надо выменять Янниса»
18 минут назад
Джо Маззулла об Эле Хорфорде: «В какой-то момент просто смотрел, как он играет»
125 минут назад
Пол Пирс: «Джей Джей Редик выглядит как молодой Пэт Райли»
39 минут назад
Лука Дончич пропустил удар коленом в лицо от Эла Хорфорда
56 минут назадВидео
Дрэймонд Грин попытался оставить себе мяч, которым Стефен Карри набрал 25000-ое очко в карьере
159 минут назадВидео
Джордан Пул набрал 34 очка в матче с «Торонто»
сегодня, 07:22Видео
Блок-шот Коула Энтони Яннису Адетокумбо и постер-данк Алперена Шенгюна – лучшие моменты игрового дня НБА
сегодня, 07:10Видео
Айзейя Стюарт пихнул Стефена Карри, находясь на скамейке
5сегодня, 07:06Видео
Джей Джей Редик об игре с «Бостоном»: «Каша в голове сыграла свою роль»
3сегодня, 06:50
Леброн подкрался к Ричарду Джефферсону
3сегодня, 06:42Видео