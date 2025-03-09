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Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит»

Сегодня, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоится один матч.

Краснодарский «Локомотив» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 30-5, Зенит – 29-5, УНИКС – 29-7, Локомотив-Кубань – 26-8, Уралмаш – 19-16, Пари Нижний Новгород – 16-19, Автодор – 14-21, Парма – 14-21, МБА-МАИ – 13-22, Енисей – 11-25, Самара – 8-27, Астана – 1-34.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
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