Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Зенит»
Сегодня, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоится один матч.
Краснодарский «Локомотив» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 30-5, Зенит – 29-5, УНИКС – 29-7, Локомотив-Кубань – 26-8, Уралмаш – 19-16, Пари Нижний Новгород – 16-19, Автодор – 14-21, Парма – 14-21, МБА-МАИ – 13-22, Енисей – 11-25, Самара – 8-27, Астана – 1-34.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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