Торин Принс потолкался с Францем Вагнером после грубого фола на Адетокумбо
В матче «Милуоки» – «Орландо» произошла стычка между игроками.
Причиной конфликта стало грубое нарушение со стороны Франца Вагнера в середине первой четверти: немецкий форвард толкнул в спину Янниса Адетокумбо. После этого к нему подскочили Торин Принс и Дэмиан Лиллард.
Вагнер получил неспортивное замечание, Принс – технический фол.
«Орландо» вырвал победу в концовке – 111:109.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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