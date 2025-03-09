Торин Принс потолкался с Францем Вагнером после грубого фола на Адетокумбо

В матче «Милуоки» – «Орландо» произошла стычка между игроками.

Причиной конфликта стало грубое нарушение со стороны Франца Вагнера в середине первой четверти: немецкий форвард толкнул в спину Янниса Адетокумбо. После этого к нему подскочили Торин Принс и Дэмиан Лиллард.

Вагнер получил неспортивное замечание, Принс – технический фол.

«Орландо» вырвал победу в концовке – 111:109.