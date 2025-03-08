Форвард Кайлор Келли вернулся в фарм-клуб «Лейкерс» после отчисления из «Далласа»

Кайлор Келли снова выступает в лиге развития.

27-летний «большой» (213 см) играл за «Даллас » на двустороннем контракте с конца января, но был отчислен, чтобы освободить место для центрового Кая Джонса , который травмировался после первой игры за «Мэверикс».

Келли вернулся в фарм-клуб «Лейкерс ». Форвард успел отыграть 8 матчей за «Даллас», набирая 3 очка и 2,6 подбора за 8,3 минуты в среднем.