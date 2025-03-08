Форвард Кайлор Келли вернулся в фарм-клуб «Лейкерс» после отчисления из «Далласа»
Кайлор Келли снова выступает в лиге развития.
27-летний «большой» (213 см) играл за «Даллас» на двустороннем контракте с конца января, но был отчислен, чтобы освободить место для центрового Кая Джонса, который травмировался после первой игры за «Мэверикс».
Келли вернулся в фарм-клуб «Лейкерс». Форвард успел отыграть 8 матчей за «Даллас», набирая 3 очка и 2,6 подбора за 8,3 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети South Bay Lakers
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