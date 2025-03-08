Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Сен-Кантен», «Бурк» – «Гравлин-Дюнкерк» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Страсбур» сыграет с «Сен-Кантеном». «Бурк» примет «Гравлин-Дюнкерк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 16-4, Шоле – 15-5, Париж – 15-5, Виллербан – 14-6, Бурк – 13-7, Ле-Ман – 12-9, Сен-Кантен – 11-9, Нанси – 10-11, Дижон – 9-11, Элан Шалон – 8-12, Нантер – 8-12, Страсбур – 7-13, Гравлин-Дюнкерк – 7-13, Лимож – 7-13, Ле-Портель – 6-14, Стад Рошеле – 3-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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