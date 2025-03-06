Ростислав Вергун: «Задача «Уралмаша» однозначно закончить чемпионат на пятом месте»
«Уралмаш» планирует завершить регулярный чемпионат Лиги ВТБ на пятом месте.
«Сейчас мы находимся на пятом месте, задача однозначно закончить чемпионат на этом пятом месте. Пятое место позволит нам в плей-офф играть с четвертой командой, мне кажется, это будет «Локомотив». Очень хотелось бы, чтобы эта дуэль состоялась в первом раунде плей-офф.
Конечно, нам во всем нужно стать чуть лучше, если говорим о том, что хотим побороться за какие-то высокие места», – сказал главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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