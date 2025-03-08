Чемпионат Италии. «Кремона» сыграет с «Наполи»
Сегодня, 8 марта, в чемпионате Италии пройдет один матч.
«Кремона» примет «Наполи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 15-5, Тренто – 15-5, Брешия – 15-5, Трапани Шарк – 14-6, Милан – 13-7, Реджо-Эмилия – 13-7, Триест – 12-8, Дертона – 11-9, Венеция – 10-10, Тревизо – 8-12, Динамо Сассари – 7-13, Варезе – 6-14, Скафати – 6-14, Наполи – 5-15, Ваноли Кремона – 5-15, Пистоя – 5-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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