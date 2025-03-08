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Чемпионат Турции. «Дарушафака» сыграет с «Тюрк Телеком», «Галатасарай» встретится с «Каршиякой» и другие матчи

Сегодня, 8 марта, в чемпионате Турции состоятся три матча. «Галатасарай» встретится с «Каршиякой», «Дарушафака» – с «Тюрк Телеком».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 18-1, Анадолу Эфес – 14-5, Тофаш – 14-5, Бешикташ – 14-5, Галатасарай – 11-8, Мерсин – 11-8, Бахчешехир – 11-9, Каршияка – 8-11, Тюрк Телеком – 8-11, Бурсаспор – 8-11, Бююкчекмедже – 8-11, Петким Спор – 8-11, Дарушафака – 6-13, Маниса – 6-13, Меркезефенди – 4-15, Яловаспор – 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoГалатасарай
logoКаршияка
logoБурсаспор
logoТюрк Телеком
logoТофаш
logoчемпионат Турции
logoДарушафака
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