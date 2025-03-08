ЦСКА выпустил ролик с поздравлением на 8 марта
Игроки ЦСКА Антон Астапкович и Мело Тримбл поздравили женщин с 8 марта.
Сегодня ЦСКА сыграет с «Автодором» на выезде.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальный телеграм ЦСКА
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