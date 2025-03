Игроки МБА-МАИ поздравили женщин с 8 марта клипом на песню «Bye Bye Bye»

МБА-МАИ записали музыкальное поздравление.

К Международному женскому дню клуб подготовил клип с группой «Корешки», которая собрана из игроков московской команды – Владислава Трушкина, Максима Барашкова, Максима Личутина и Паши Исмаилова.

Клип снят на песню группы NSYNC «Bye Bye Bye».

Группа «Корешки» – шуточный проект МБА, который ранее уже снимал другие клипы: в прошлом году на 8 марта «Корешки» выпустили видео на песню Stayin’ Alive группы Bee Gees, а ранее – на песню Backstreet Boys «I Want It That Way».