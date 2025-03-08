Ксавьер Макдэниэл: «НБА не мягкая, просто нужно защищать свой продукт»
Легендарный тафгай 80-х-90-х не согласился с критикой НБА.
«Мне просто кажется, что игра эволюционировала. Вспомните мою эру: очень немногие игроки зарабатывали 1 миллион долларов в 1985 или 1986 году. Таких было всего несколько. Сегодня многие игроки получают 50-60 миллионов. А если взглянуть на Луку и некоторых других, это, вероятно, около 80 миллионов. Так что нужно защищать продукт. Вы не хотите, чтобы ваш продукт пострадал.
Когда я смотрю на эру, в которую играл сам, я просто понимаю, что это была культура того времени. А когда я смотрю на эту эру, это современная культура сейчас», – объяснил Макдэниэл.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Legends of Sport
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