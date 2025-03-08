Игроки «Тандер» забросали полотенцами Джейлина Уильямса после первого трипл-дабла в карьере
Джейлин Уильямс добился уникального личного достижения в матче с «Блейзерс».
Центровой за 36 минут на площадке набрал 10 очков, 11 подборов и 11 передач.
«Оклахома» обыграла «Портленд» со счетом 107:89.
Партнеры Уильямса поздравили его, забросав полотенцами во время послематчевого интервью.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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