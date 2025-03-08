Игроки «Тандер» забросали полотенцами Джейлина Уильямса после первого трипл-дабла в карьере

Джейлин Уильямс добился уникального личного достижения в матче с «Блейзерс».

Центровой за 36 минут на площадке набрал 10 очков, 11 подборов и 11 передач.

«Оклахома» обыграла «Портленд » со счетом 107:89.

Партнеры Уильямса поздравили его, забросав полотенцами во время послематчевого интервью.