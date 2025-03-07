Деандре Джордан признался, что «Лейкерс» – принципиальный соперник для «Наггетс»

Центровой «Денвера» рассказал о взаимоотношениях между командами.

«Когда проигрываешь «Лейкерс», кажется, что твой сезон окончен. Очевидно, что в последнем матче они вышли с новыми силами после прихода Луки и других парней. Это была хорошая игра», – сказал Деандре Джордан.

«Денвер» выносил «Лейкерс» в двух последних плей-офф со счетом 4-0 и 4-1.