Деандре Джордан признался, что «Лейкерс» – принципиальный соперник для «Наггетс»
Центровой «Денвера» рассказал о взаимоотношениях между командами.
«Когда проигрываешь «Лейкерс», кажется, что твой сезон окончен. Очевидно, что в последнем матче они вышли с новыми силами после прихода Луки и других парней. Это была хорошая игра», – сказал Деандре Джордан.
«Денвер» выносил «Лейкерс» в двух последних плей-офф со счетом 4-0 и 4-1.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Run It Back
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