«Приятно слышать это от легенды». Лэрри Берд говорил, что у Деандре Джордан «нет ни единого шанса» попасть в НБА

Деандре Джордан признался, что критика Лэрри Берда мотивировала его.

Ведущая Мишель Бидл: «Лэрри Берд однажды сказал: «Нет ни единого шанса, что Деандре Джордан попадет в НБА ». Потом он изменил свое мнение и похвалил тебя за то, как ты развил свою игру и карьеру».

Деандре Джордан : «Во-первых, «Ни единого шанса» – это такое громкое заявление. Из 450 игроков именно у этого парня нет ни единого шанса добиться успеха. Приятно слышать это от легенды НБА.

Я рад, что меня выбрали под 35-м номером на драфте. У меня было время, чтобы развиться. Думаю, у меня все получилось. Спасибо, Лэрри».