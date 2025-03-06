«Приятно слышать это от легенды». Лэрри Берд говорил, что у Деандре Джордан «нет ни единого шанса» попасть в НБА
Деандре Джордан признался, что критика Лэрри Берда мотивировала его.
Ведущая Мишель Бидл: «Лэрри Берд однажды сказал: «Нет ни единого шанса, что Деандре Джордан попадет в НБА». Потом он изменил свое мнение и похвалил тебя за то, как ты развил свою игру и карьеру».
Деандре Джордан: «Во-первых, «Ни единого шанса» – это такое громкое заявление. Из 450 игроков именно у этого парня нет ни единого шанса добиться успеха. Приятно слышать это от легенды НБА.
Я рад, что меня выбрали под 35-м номером на драфте. У меня было время, чтобы развиться. Думаю, у меня все получилось. Спасибо, Лэрри».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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