Чемпионат Турции. «Яловаспор» уступил «Бахчешехиру»

Сегодня, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата Турции состоялся один матч.

«Яловаспор» проиграл «Бахчешехиру». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 18-1, Анадолу Эфес – 14-5, Тофаш – 14-5, Бешикташ – 14-5, Галатасарай – 11-8, Мерсин – 11-8, Бахчешехир – 11-9, Каршияка – 8-11, Тюрк Телеком – 8-11, Бурсаспор – 8-11, Бююкчекмедже – 8-11, Петким Спор – 8-11, Дарушафака – 6-13, Маниса – 6-13, Меркезефенди – 4-15, Яловаспор – 4-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.