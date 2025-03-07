Болельщик «Лейкерс» выиграл 100 000 долларов броском с центра площадки
Поклонник «Лейкерс» реализовал бросок с центра площадки .
Попадание случилось в большом перерыве матча с «Никс» и принесло мужчине в именных кроссовках Кобе 100 000 долларов.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Официальные соцсети НБА
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