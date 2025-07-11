Брэндон Ингрэм получил разрешение на тренировки с полным контактом

Брэндон Ингрэм приступит к игровым тренировкам.

Форвард перешел в «Торонто» по ходу прошедшего сезона, подписал продление на 3 года и 120 миллионов, но так и не сыграл за свой новый клуб из-за травмы голеностопа.

Ингрэм получил инъекцию плазмы крови в апреле, и сейчас медики разрешили ему полноценные тренировки с полным контактом.

«У него больше нет болевых ощущений, он хорошо двигается, стал сильнее. Он в действительно хорошей форме», – поделился главный тренер Дарко Раякович.

До этого момента Ингрэм упражнялся индивидуально, форвард в ближайшее время начнет принимать участие в игровых тренировках.