1

Брэндон Ингрэм получил разрешение на тренировки с полным контактом

Брэндон Ингрэм приступит к игровым тренировкам.

Форвард перешел в «Торонто» по ходу прошедшего сезона, подписал продление на 3 года и 120 миллионов, но так и не сыграл за свой новый клуб из-за травмы голеностопа.

Ингрэм получил инъекцию плазмы крови в апреле, и сейчас медики разрешили ему полноценные тренировки с полным контактом.

«У него больше нет болевых ощущений, он хорошо двигается, стал сильнее. Он в действительно хорошей форме», – поделился главный тренер Дарко Раякович.

До этого момента Ингрэм упражнялся индивидуально, форвард в ближайшее время начнет принимать участие в игровых тренировках.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоша Левенберга
logoНБА
травмы
logoБрэндон Ингрэм
Дарко Раякович
logoТоронто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» встретится с «Атлантой», «Сиэтл» примет «Коннектикут»
вчера, 21:01
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Юта» встретится с «Шарлотт» Кона Книппела, «Вашингтон» Тре Джонсона сыграет с «Финиксом» Хамана Малуача и другие матчи
10вчера, 21:01Live
Дэрил Мори о потере Гершона Ябуселе: «Отстой, но нам надо сохранить Квентина Граймса»
1вчера, 20:28
Айзейя Джексон подпишет контракт с «Индианой» на 3 года и 21 миллион долларов
вчера, 19:59
Жорди Фернандес: «Майк Браун никогда не боялся перемен, всегда становился лучше и теперь стал тренером особенной команды»
вчера, 19:44
Деннис Шредер: «Мне очень важно, что «Кингз» выбрали меня. Сделаю все ради команды»
7вчера, 19:25
Джон Гамбадоро: «Лейкерс» хотели бы расстаться с Леброном Джеймсом как можно быстрее»
14вчера, 19:08
«Олимпиакос» включился в борьбу за Василие Мицича
вчера, 18:45
Никола Джуришич подписал стандартный контракт с «Атлантой» на 3 года и 5,95 миллиона долларов
2вчера, 18:05
Марк Кьюбан о дебюте Купера Флэгга: «Заставляет вспомнить историю Кобе Брайанта. Но Купер уже умеет отдавать передачи и защищаться»
7вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Донован Митчелл обручился с певицей Коко Джонс
2вчера, 20:59
«Миннесота» будет проводить аукционы во время матча на места ближе к площадке от ушедших зрителей
5вчера, 20:45
Эйс Бэйли пропустит матч Летней лиги против «Шарлотт» из-за травмы паха
вчера, 20:14
Даниил Коско продолжит выступление за «Локомотив-Кубань»
вчера, 18:14
«Париж» официально расстался с разыгрывающим Маодо Ло
вчера, 16:59Фото
Джевон Смолл (48-й драфт-пик) подписал двусторонний контракт с «Мемфисом»
вчера, 16:35
«Маккаби Тель-Авив» склоняется в сторону переноса домашних матчей Евролиги в Дубай
вчера, 16:02
«Жальгирис» официально расстался с 4 американскими игроками: Данстоном, Мэнеком, Вонгом и Митчеллом
вчера, 13:59Фото
Тайсон Перес продлил контракт с «Уникахой» до 2029 года
вчера, 13:46Фото
Кобе Сэндерс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»
вчера, 13:33