Крис Уэббер не включил Тима Данкана в список лучших мощных форвардов

Бывший игрок НБА назвал лучших четвертых номеров в истории баскетбола.

«Безусловно, назову себя. Должен включить сюда Карла Мэлоуна. Ох, знаю, что кого-то обязательно забуду. Кевин Гарнетт – это мощный форвард?

Не думаю, что Данкан был мощным форвардом, он был 7 футов 7 дюймов (на самом деле, рост Данкана – 6 футов 11 дюймов, 211 см). Я – 6 футов 9 дюймов, и я мощный форвард. Так что я назову себя, Карла Мэлоуна , Кевина Гарнетта, Тима Данкана и Дирка Новицки.

Погодите-ка. Это сложно. Ладно, Тим Данкан – центровой. Тогда я выберу Баркли , себя, Гарнетта и Карла Мэлоуна», – определился Уэббер .