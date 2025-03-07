Крис Уэббер не включил Тима Данкана в список лучших мощных форвардов
Бывший игрок НБА назвал лучших четвертых номеров в истории баскетбола.
«Безусловно, назову себя. Должен включить сюда Карла Мэлоуна. Ох, знаю, что кого-то обязательно забуду. Кевин Гарнетт – это мощный форвард?
Не думаю, что Данкан был мощным форвардом, он был 7 футов 7 дюймов (на самом деле, рост Данкана – 6 футов 11 дюймов, 211 см). Я – 6 футов 9 дюймов, и я мощный форвард. Так что я назову себя, Карла Мэлоуна, Кевина Гарнетта, Тима Данкана и Дирка Новицки.
Погодите-ка. Это сложно. Ладно, Тим Данкан – центровой. Тогда я выберу Баркли, себя, Гарнетта и Карла Мэлоуна», – определился Уэббер.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Straight Game
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