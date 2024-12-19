«Данкан, Баркли, Гарнетт, Новицки». Амаре Стаудемайр назвал четверку величайших тяжелых форвардов

Амаре Стаудемайр назвал Топ-4 тяжелых форвардов в истории НБА.

«Уау, ладно. Я назову Тима Данкана , Чарльза Баркли ... Четырех тяжелых форвардов? Кевин Гарнетт , и я назову... Билл Расселл был центровым? Тогда я, наверное, назову Дирка Новицки .

Карл Мэлоун был хорош, но не так хорош, как Дирк, на мой взгляд. Мозес Мэлоун был неплохим, но, по-моему, он тоже был центровым. Так что пусть будет Дирк», – сказал шестикратный участник Матча всех звезд.