«Данкан, Баркли, Гарнетт, Новицки». Амаре Стаудемайр назвал четверку величайших тяжелых форвардов
Амаре Стаудемайр назвал Топ-4 тяжелых форвардов в истории НБА.
«Уау, ладно. Я назову Тима Данкана, Чарльза Баркли... Четырех тяжелых форвардов? Кевин Гарнетт, и я назову... Билл Расселл был центровым? Тогда я, наверное, назову Дирка Новицки.
Карл Мэлоун был хорош, но не так хорош, как Дирк, на мой взгляд. Мозес Мэлоун был неплохим, но, по-моему, он тоже был центровым. Так что пусть будет Дирк», – сказал шестикратный участник Матча всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
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