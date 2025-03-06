Артурас Гудайтис присоединился к «Ритасу»

«Ритас» подписал Артураса Гудайтиса.

31-летний центровой (208 см) вернулся в родную страну и будет выступать за клуб из Вильнюса.

На прошлой неделе Гудайтис завершил работу в чемпионате Японии. Баскетболист играл в Токио и набирал 7,9 очка и 5,5 подбора в среднем за матч.

За свою карьеру Гудайтис выступал за «Милан», «Зенит» и «Панатинаикос».