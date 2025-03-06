Артурас Гудайтис присоединился к «Ритасу»
«Ритас» подписал Артураса Гудайтиса.
31-летний центровой (208 см) вернулся в родную страну и будет выступать за клуб из Вильнюса.
На прошлой неделе Гудайтис завершил работу в чемпионате Японии. Баскетболист играл в Токио и набирал 7,9 очка и 5,5 подбора в среднем за матч.
За свою карьеру Гудайтис выступал за «Милан», «Зенит» и «Панатинаикос».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Ритаса»
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