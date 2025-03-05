Журналист Тим Бонтемпс: «Мэверикс» должны обменять Энтони Дэвиса»

Тим Бонтемпс считает, что «Далласу» следует обменять Энтони Дэвиса этим летом.

«Нет никаких сомнений в том, что должны сделать «Мэверикс». Они должны обменять Энтони Дэвиса, потому что у них нет шансов на победу с этой командой.

У этого состава нет реалистичного пути к тому, чтобы стать претендентом на чемпионство. Кайри Ирвинг вернется в 34 года после травмы колена, он будет звездным защитником, он и Энтони Дэвис будут ядром команды.

Извините, это не разумный подход к управлению клубом, когда речь идет о маленьком защитнике, у которого уже есть проблемы со спиной, у которого было много проблем со здоровьем на протяжении многих лет, и теперь у него серьезная травма того же колена, которое он повредил 8-9 лет назад. Энтони Дэвис уже часто травмируется и становится только старше и дороже.

Единственным аргументом в пользу обмена Луки Дончича было то, что они могут выиграть прямо сейчас, но все, что они делали с тех пор, это проигрывали и теряли игроков из-за травм. Трудно представить себе худший месяц для команды, особенно когда в большинстве случаев вы умышленно вредили себе», – сказал журналист ESPN.