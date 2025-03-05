Д’Анджело Расселл хочет остаться в «Бруклине»

Д’Анджело Расселл хотел бы продолжить играть за «Бруклин».

«Расселл , чьи 8,7 передачи на 100 владений в составе «Лейкерс» были его худшим показателем с дебютного сезона, раздает десяток передач на 100 владений с момента перехода в «Нетс». Это лучший результат в его карьере с огромным отрывом. Имея мяч в руках и роль лидера, Расселл, как полагают, сказал окружающим, что хочет остаться.

Он набрал 12 очков с 4 передачами во вторник в проигранном матче. И, несмотря на перестройку, вероятность того, что «Нетс» оставят его в команде, кажется гораздо больше, чем когда он пришел три месяца назад», – пишет журналист The New York Post Брайан Льюис.