«Бруклин» ожидает скорого возвращения Кэма Томаса, Д’Анджело Расселла и Ноа Клауни в состав

«Нетс» ждут возвращения травмированных игроков.

Со дня на день должен стать доступен защитник Кэм Томас, не игравший с начала года. На его счету 24,7 очка, 3,6 подбора и 3,4 передачи в среднем в 19 матчах этого сезона.

Разыгрывающий Д’Анджело Расселл и форвард Ноа Клауни пропустят еще 2 матча, но вернутся к полноценным тренировкам на следующей неделе и, возможно, примут участие в играх.

«Бруклин» выиграл 6 из 10 последних матчей, лидировал во встрече с «Оклахомой» по результатам 3 четвертей и сохраняет шансы на попадание в зону плей-ин (21-37).