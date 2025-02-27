«Бруклин» ожидает скорого возвращения Кэма Томаса, Д’Анджело Расселла и Ноа Клауни в состав
«Нетс» ждут возвращения травмированных игроков.
Со дня на день должен стать доступен защитник Кэм Томас, не игравший с начала года. На его счету 24,7 очка, 3,6 подбора и 3,4 передачи в среднем в 19 матчах этого сезона.
Разыгрывающий Д’Анджело Расселл и форвард Ноа Клауни пропустят еще 2 матча, но вернутся к полноценным тренировкам на следующей неделе и, возможно, примут участие в играх.
«Бруклин» выиграл 6 из 10 последних матчей, лидировал во встрече с «Оклахомой» по результатам 3 четвертей и сохраняет шансы на попадание в зону плей-ин (21-37).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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