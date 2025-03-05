Ожидается, что «Лейкерс» переведут Джордана Гудвина на стандартный контракт
«Лейкерс» подпишут стандартный контракт с Джорданом Гудвином перед плей-офф.
Об этом сообщает журналист The Athletic Йован Буха.
«Я ожидаю, что «Лейкерс» преобразуют его двусторонний контракт в стандартное соглашение в конце сезона как можно позже, и он попадет в заявку на плей-офф. Он стал своего рода 9-м игроком, и можно утверждать, что в зависимости от матча он должен быть 8-м игроком.
Я думаю, что позже в этом сезоне он получит многолетний контракт, более долгосрочный. Но сейчас «Лейкерс» просто экономят деньги. Это умный ход с точки зрения руководства», – сказал Буха в своем подкасте.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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