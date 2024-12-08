Тумани Камара пройдет МРТ-обследование правой стопы

Тумани Камара травмировал правую стопу.

По словам главного тренера «Портленда » Чонси Биллапса , тяжелому форварду команды предстоит МРТ-обследование.

Камара покинул площадку во время первой четверти матча против «Юты» (99:141) в пятницу. Бельгиец в этом сезоне набирает в среднем 9 очков и 5 подборов за матч.