Тумани Камара пройдет МРТ-обследование правой стопы
Тумани Камара травмировал правую стопу.
По словам главного тренера «Портленда» Чонси Биллапса, тяжелому форварду команды предстоит МРТ-обследование.
Камара покинул площадку во время первой четверти матча против «Юты» (99:141) в пятницу. Бельгиец в этом сезоне набирает в среднем 9 очков и 5 подборов за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Blazer’s Edge
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости