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Тумани Камара пройдет МРТ-обследование правой стопы

Тумани Камара травмировал правую стопу.

По словам главного тренера «Портленда» Чонси Биллапса, тяжелому форварду команды предстоит МРТ-обследование.

Камара покинул площадку во время первой четверти матча против «Юты» (99:141) в пятницу. Бельгиец в этом сезоне набирает в среднем 9 очков и 5 подборов за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Blazer’s Edge
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травмы
logoЧонси Биллапс
logoТумани Камара
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